ДБР повідомило про підозру Вадиму Новинському. Фото:

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Колишній нардеп Вадим Новинський отримав підозру від ДБР.

Працівники Бюро у взаємодії з СБУ повідомили про підозру колишньому парламентарю від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок», який раніше також входив до складу «Партії регіонів». Новинському інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах — ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Про це Державне бюро розслідувань повідомилоу Facebook.

Слідчі встановили, що після набуття українського громадянства в 2012 році Новинський продовжив свою підприємницьку діяльність в Україні й став податковим резидентом. Однак він не вказав у декларації доходи, які були отримані за кордоном. Таким чином не було сплачено податків на понад 4,3 млрд грн.

Виявилося, що екс-нардеп отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд грн, що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів. Цей прибуток був отриманий від продажу акцій іноземних компаній, які працювали на Кіпрі.

Це порушення призвело до фактичного ненадходження коштів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах. Наразі тривають необхідні слідчі дії, — наголосили в ДБР.

Нагадаємо, чинного народного депутата Євгена Шевченка, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду, викрили на нових злочинах. У ДБР зазначили, що парламентарю загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.