Руйнування в лікарні. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n207492-armiya-rf-vdaryla-po-likarni-v-hersoni-vosmero-poranenyh.html

Ракурс

Російська окупаційна армія завдала нових ударів по Херсону.

У вівторок, 1 липня, близько 23.00 загарбники обстріляли одну з місцевих лікарень. Обстріл пошкодив будівлю медичного закладу. Поранення дістали пʼятеро пацієнтів та троє медичних сестер. Про це керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

За його інформацією, 44-річну працівницю лікарні госпіталізували з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням грудної клітини. Ще двоє медиків, 54 та 44 роки, лікуються амбулаторно.

У лікарні продовжують перебувати й четверо поранених пацієнтів — чоловіки, 58 та 60 років, а також жінки, 64 та 57 років. У постраждалих діагностували вибухові травми, контузії та різні уламкові поранення. А 69-річна потерпіла після отримання допомоги відмовилася від госпіталізації.

Нагадаємо, 30 червня російський ударний безпілотник влучив поряд з будівлею одного з районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Кривому Розі. Троє цивільних дістали поранення.