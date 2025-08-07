Новини
Ракурс
Зеленський обговорив з військовими результатів ударів по рф. Фото: ОП

Зеленський обговорив з військовими результати ударів по росії

7 сер 2025, 15:53
999

Президент Володимир Зеленський обговорив з військовими масштаб уражень у росії.

У четвер, 7 серпня, глава держави провів нараду щодо дипстрайків — відповідей України на російські удари. Доповідали командувачі ЗСУ, СБУ, міністр оборони та секретар РНБО про результати українських операцій, а саме — про масштаб уражень у росії, співвідношення між ціною удару та результатом, вплив на воєнну машину агресора. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Важливо, що стає більш привабливим для України баланс між нашими інвестиціями в далекобійну зброю різних типів та її досягненнями. Російська логістика, військові об'єкти, з яких бомбардують нашу територію, елементи їхньої воєнної економіки зазнали значних втрат, — наголосив глава держави.

Президент також поінформував, що під час наради було визначено пріоритети для дипстрайків і оборонних виробництв України.

Зеленський обговорив з військовими результатів ударів по рф. Фото: ОП

Нагадаємо, 6 серпня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка й погодив деякі нові операції Служби безпеки України.

Джерело: Ракурс


