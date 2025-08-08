Натовп напав на автомобіль ТЦК у Волинській області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208370-grupa-ludey-napala-na-avto-tck-u-volynskiy-oblasti.html

Ракурс

Натовп напав на службовий автомобіль ТЦК у Волинській області.

Інцидент між військкомами та цивільними стався у четвер, 7 серпня. У селі Соловичі Ковельського району на ТЦКашників та поліцейських напала група людей тоді, коли вони проводили оповіщення військовозобов’язаних. Про це Волинський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив у Telegram.

Зазначається, що конфлікт почався після того, як один із селян відмовився показувати документи та хотів утекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового авто та каменем розбив лобове скло.

Одна з жінок також била по машині, а ще один чоловік гайковим ключем розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці. Згодом машину ТЦК заблокували інші автомобілі, зокрема вантажівки.

Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів транспортному засобу, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків, — заявили в обласному ТЦК.

Зазначається, що затримано двох нападників. Дії одного з них кваліфікували за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 1 серпня у Вінниці біля стадіону «Локомотив» мітингували сотні людей, які заявили про незаконне утримання чоловіків, імовірно, затриманих працівниками ТЦК. Очевидці стверджували, що поліція застосовувала проти мирних мешканців сльозогінний газ та затримувала їх.