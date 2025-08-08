Пожежа на нафтобазі після російської атаки, фото: ДСНС

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 серпня, завдали п’ять ударів дронами типу «Шахед» по нафтобазі SOCAR в Одеській області, через що виникла пожежа, також пошкоджено трубопровід дизельного пального.

Про це повідомляє видання «Європейська правда» з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах.

Зазначається, що пожежу вдалося швидко локалізувати. Проте внаслідок удару четверо співробітників отримали серйозні травми, їм надано невідкладну медичну допомогу.

Величина збитків наразі встановлюється, також проводяться термінові відновлювальні роботи.

Офіційні дані розслідування ще не оприлюднені, однак локалізація попадань п’яти керованих дронів явно вказує на те, що нафтобаза була основною метою атаки, — зазначає видання.

Це вже друга цілеспрямована атака на об'єкти критичної інфраструктури в Україні, пов’язані з Азербайджаном, за останній час — нещодавно було здійснено удар по газорозподільній станції «Орлівка», яка розташована неподалік від кордону з Румунією. Ця станція є важливим елементом Трансбалканського газопроводу, через який планується прокачування азербайджанського газу в Україну.

Джерело: «Європейська правда»