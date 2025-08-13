В Україні з’явилася «Дія.Картка»

В Україні запустили «Дія.Картку» — єдиний рахунок для отримання спеціальних виплат від держави.

Про це сьогодні, 13 липня, повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Більше не потрібно відкривати щоразу нову банківську картку під кожну програму державної допомоги. «Дія.Картка» обʼєднує основний рахунок разом зі спеціальними для виплат від держави, щоб ви не губилися в купі карток у гаманці, — наголосили у відомстві.

Зазначається, що оформити «Дія.Картку» можна через «Дію» або в застосунку банку — «ПриватБанку», Monobank та «Кредит Дніпро». Поступово цей список розширюватиметься.

Міністерство називає такі переваги «Дія.Картки»:

одна картка під усі державні виплати;

можливість змішаної оплати — якщо на спеціальному рахунку не вистачить коштів для розрахунку, частина грошей автоматично спишеться із загального.

Щоб оформити Дія. Картку, потрібно:

оновити застосунок «Дія», після чого перейти у «Сервіси» → «Дія.Картка»;.

обрати банк і підписати згоду;

відкрити рахунок.

От і все! Тепер замість кількох карток будете користуватися однією зручною. А окремі картки залишаються тільки для програм Національний кешбек та єВідновлення", — зазначили у відомстві.

На «Дія.Картку» можна буде отримати: