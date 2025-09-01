Рашисти вдарили безпілотниками по місту на Чернігівщині — двоє постраждалих

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни атакували місто Городня на Чернігівщині, фото: «Вікіпедія»
Рашисти вдарили безпілотниками по місту на Чернігівщині — двоє постраждалихhttps://racurs.ua/ua/n208827-rashysty-vdaryly-bezpilotnykamy-po-mistu-na-chernigivschyni-dvoie-postrajdalyh.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 вересня, ввечері вдарили безпілотниками по місту Городня Чернігівської області.
Зафіксовано три вибухи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Поранення отримала 14-річна дівчинка, її госпіталізують до обласної дитячої лікарні. Також травми отримала 50-річна місцева жителька, її госпіталізовано до місцевої лікарні, — розповів він.
Крім того, внаслідок російської атаки є пошкодження приватних будинків.