Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни атакували місто Городня на Чернігівщині, фото: «Вікіпедія»

Рашисти вдарили безпілотниками по місту на Чернігівщині — двоє постраждалих

1 вер 2025, 22:26
999

Російські загарбники сьогодні, 1 вересня, ввечері вдарили безпілотниками по місту Городня Чернігівської області.

Зафіксовано три вибухи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Поранення отримала 14-річна дівчинка, її госпіталізують до обласної дитячої лікарні. Також травми отримала 50-річна місцева жителька, її госпіталізовано до місцевої лікарні, — розповів він.

Крім того, внаслідок російської атаки є пошкодження приватних будинків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів