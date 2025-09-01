Рашисти вдарили безпілотниками по місту на Чернігівщині — двоє постраждалих

Росіяни атакували місто Городня на Чернігівщині, фото: «Вікіпедія»

Російські загарбники сьогодні, 1 вересня, ввечері вдарили безпілотниками по місту Городня Чернігівської області.

Зафіксовано три вибухи. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Поранення отримала 14-річна дівчинка, її госпіталізують до обласної дитячої лікарні. Також травми отримала 50-річна місцева жителька, її госпіталізовано до місцевої лікарні, — розповів він.

Крім того, внаслідок російської атаки є пошкодження приватних будинків.