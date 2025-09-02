Сили ППО України вдень знищили та подавили 48 БпЛА. Фото:

Ракурс

Країна-агресор РФ сьогодні вдень здійснила повторну повітряну атаку по Україні.

З північного напрямку летіли 53 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість безпілотників летіли в напрямку Києва. Українська ППО вночі збила й подавила 48 ворожих БпЛА. Про це Повітряні сили Збройних Сил України повідомили у Telegram.

Протиповітряна оборона активно працювала у Києві. Як поінформували в Київській міській військовій адміністрації, в Дніпровському районі на території дитячого садочка виявили уламки збитого БпЛА. На щастя, ніхто не постраждав, бо заклад був зачинений на ремонт.

А міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про те, що в Голосіївському районі, на одній з вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі. Будівлі, які розташовані поруч, не були пошкоджені.

У Повітряних силах попередили, що однак ворожа атака триває, бо в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині були зафіксовані нові групи російських безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня російські загарбники атакували Україну 150 ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів. Повітряні сили заявляли про збиття й подавлення 120 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Три десятки ударних БПЛА влучили на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п’яти локаціях.