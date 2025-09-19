Генеральна конференція МАГАТЕ. Фото: Міненерго

МАГАТЕ ухвалило резолюцію з вимогою негайної деокупації Запорізької АЕС.

На 69-й Генеральній конференції Міжнародного агентства з атомної енергії було підтримано резолюцію, яка закликає РФ негайно вивести свої війська із Запорізької атомної електростанції та повернути її під повний контроль Києва. Документ, який ініціювала Україна, схвалили 62 держави-члени. Про це Міністерство енергетики України повідомило у Telegram.

Зазначається, що в ухваленій резолюції є вимога демілітаризувати територію «атомки» та вивести з неї весь неуповноважений військовий та інший персонал.

Тим часом міністр енергетики України Світлана Гринчук наголосила, що «ядерний тероризм є неприйнятним, а ЗАЕС має бути негайно повернута під контроль України».

У документі також згадуються російські обстріли Чорнобильської зони та пошкодження Нового безпечного конфайнмента, що створює додаткові ризики для ядерної безпеки у світі.

В Міненерго заявили, що розглядають ухвалення резолюції як важливий крок до відновлення ядерної безпеки. Відомство закликало до посилення міжнародного тиску на РФ з метою виконання всіх рішень МАГАТЕ.

Нагадаємо, нещодавно в МАГАТЕ заявили, що внаслідок окупації Запорізької атомної електростанції на «атомці» було порушено майже всі стовпи ядерної безпеки. Окупанти порушили за ЗАЕС шість із семи стовпів ядерної безпеки — ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку війни в Україні.