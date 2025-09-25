Міністр оборони США терміново скликає всіх генералів

Міністр оборони США Піт Гегсет, фото: Gage Skidmore

Міністр оборони США Піт Хегсет наказав сотням генералів і адміралів американських збройних сил зібратися в найкоротший термін — і без зазначення причини — на базі морської піхоти Квантіко у Вірджинії, що викликало плутанину і тривогу після того, як адміністрація Дональда Трампа цього року звільнила багатьох високопоставлених керівників.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на понад десять джерел.

Зазначається, що ця надзвичайно незвичайна директива була надіслана майже всім вищим командувачам збройних сил по всьому світу.

Речник Пентагону Шон Парнелл підтвердив, що Хегсет «виступить перед своїми вищими військовими керівниками на початку наступного тижня», але не надав додаткових подробиць.

Наразі не відомо, чи братиме у зустрічі участь Білий дім і чи має намір бути присутнім президент США.

За словами джерел видання, наказ Хегсета стосується всіх старших офіцерів у званні бригадного генерала або вище, або їхніх еквівалентів у ВМС, які обіймають командні посади, а також їхніх найвищих радників — загалом близько 800 осіб, які несуть службу у США або на території інших країн. Зазвичай кожен із цих офіцерів керує сотнями або тисячами рядових військовослужбовців.

Серед тих, хто, як очікується, візьме участь у зустрічі Хегсета, є вищі командири в зонах конфлікту та вищі військові керівники, дислоковані в Європі, на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Жоден зі співрозмовників видання не пригадує, щоб міністр оборони США коли-небудь наказував такій великій кількості генералів і адміралів зібратися разом. Деякі з них заявили, що це викликає занепокоєння з приводу безпеки.

Люди дуже стурбовані. Вони не мають уявлення, що це означає, — наголосив один зі співрозмовників видання.

