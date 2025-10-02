Читайте також
Рашисти втратили вже понад 1,1 млн осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 112 тис. 460 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 980 осіб. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 224 танки;
- 23 тис. 296 бойових броньованих машин;
- 33 тис. 336 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 507 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 224 одиниці засобів ППО;
- 427 літаків;
- 346 гелікоптерів;
- 65 тис. 823 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 790 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 63 тис. 303 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 979 одиниць спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — додали у Генштабі.