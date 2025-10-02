Рашисти втратили вже понад 1,1 млн осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 112 тис. 460 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 980 осіб. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 224 танки;

23 тис. 296 бойових броньованих машин;

33 тис. 336 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 507 одиниць РСЗВ;

1 тис. 224 одиниці засобів ППО;

427 літаків;

346 гелікоптерів;

65 тис. 823 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 790 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

63 тис. 303 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 979 одиниць спеціальної техніки.