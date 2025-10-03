Сили спецоперацій уразили важливі обʼєкти ППО ворога на території РФ

Читайте також
ССО вразили важливі об’єкти ППО рашистів, фото: ССО
Сили спеціальних операцій України ударними дронами уразили радіолокаційну станцію дальнього виявлення П-14Ф «Лена» та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2″.
Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ССО.
Зазначається, що:
- РЛС П-14Ф „Лена“ була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка (Воронезька область рф»;
- ТРЛК «Сопка-2» була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Уражено в селі Гармашівка, Воронезької області.
Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БПЛА, але не склалося, — додали у ССО. — ССО України продовжують завдати важкі удари для ворога, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу.