Сили спецоперацій уразили важливі обʼєкти ППО ворога на території РФ

Сили спеціальних операцій України ударними дронами уразили радіолокаційну станцію дальнього виявлення П-14Ф «Лена» та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2″.

Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ССО.

Зазначається, що:

РЛС П-14Ф „Лена“ була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка (Воронезька область рф»;

ТРЛК «Сопка-2» була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Уражено в селі Гармашівка, Воронезької області.