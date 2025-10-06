Рашисти за добу втратили понад 1 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n209491-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-90-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 116 тис. 340 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 90 осіб. Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 235 танків;

23 тис. 313 бойових броньованих машин;

33 тис. 464 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 516 одиниць РСЗВ;

1 тис. 223 одиниці засобів ППО;

427 літаків;

346 гелікоптерів;

67 тис. 226 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 841крилату ракету;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

63 тис. 496 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 971 одиницю спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — додали у Генштабі.

Зазначається, що загалом протягом минулої доби було зафіксовано 231 бойове зіткнення.

Вчора рашисти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах масованого ракетно-авіаційного удару 53 ракетами та 56 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, ворог залучив 5 тис. 490 дронів-камікадзе та здійснив 4 тис. 63 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 121 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Запоріжжя, Оріхів Запорізької області та Антонівка Херсонської області.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вчора уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.