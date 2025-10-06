Окупанти атакували голову громади в Боровій на Харківщині. Фото:

Росіяни атакували дроном авто з чиновниками однієї з громад.

Уранці у понеділок, 6 жовтня, в селищі Борова загарбники FPV-дроном влучили біля легкового автомобіля й поцілили в заднє колесо. В авто перебував начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний та секретар громади Віталій Кіян. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Обоє посадовців зазнали вибухових травм та забоїв. Їх госпіталізували, медики надають їм допомогу.

Також в ОВА поінформували, що вчора окупанти обстріляли Харків та ще шість населених пунктів регіону. Унаслідок ворожих ударів загинуло двоє осіб, а п’ятеро постраждали. В області також пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 1 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по центральній частині міста Балаклія на Харківщині. Ракета влучила у двір багатоквартирного будинку.

Внаслідок цього виникла пожежа в квартирі на п’ятому поверсі й горіли легкові автомобілі. Були пошкоджені кафе, аптеку, магазини, адміністративну будівлю. Загинула загинула 70-річна жінка, ще 10 осіб постраждали.