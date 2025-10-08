Швейцарія обмежить статус захисту для українців із семи західних областей. Фото:

Швейцарія обмежить статус захисту для українців із семи західних областей.

У середу, 8 жовтня, ухвалив рішення продовжити дію тимчасового статусу захисту для українських біженців до березня 2027 року. Однак з 1 листопада надання статусу захисту (Status S) буде обмежене для українських біженців, що мешкають у семи західних областях України. Парламент вимагав розрізняти регіони України, повернення до яких вважається прийнятним, і ті, куди повернення є неприйнятним. Про це йдеться на сайті Федеральної ради країни.

За оцінкою уряду, повернення українців прийнятне до таких регіонів: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Наразі на швейцарській території є лише 10% біженців, які мають статус S.

Зазначається, що Державний секретаріат з питань міграції і в подальшому розглядатиме кожну заяву окремо. Якщо прохання про захист буде відхилено, то таку людину депортують, якщо це буде можливо. Тимчасовий захист нададуть, якщо виконання такого рішення виявиться юридично неможливим або індивідуально неприйнятним.

Нагадаємо, у червні Рада Європейського Союзу підтримала продовження тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року. Система тимчасового захисту знижує навантаження на національні системи притулку, оскільки людям, які підпадають під цю форму захисту, не потрібно подавати індивідуальні заяви на отримання притулку.