ЗСУ просунулися біля Оріхова. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України здійснили просування на Запорізькому напрямку.

ЗСУ почали відновлення позицій в деяких інших районах, зокрема й на Запоріжжі. У районі Оріхова українські підрозділи просунулися на понад 3 км. Також військові продовжують контрнаступальні дії в районах Добропілля. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 13 жовтня у своєму вечірньому зверненні.

Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля і також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку поблизу Оріхова, там є просування наших військ. І на сьогодні — більш ніж на 3 км, — зазначив глава держави.

Зеленський подякував задіяним у контрнаступі підрозділам, зокрема, 24-му окремому штурмовому батальйону «Айдар», 33-му штурмовому полку та іншим підрозділам.

Водночас в Генштабі ЗСУ поінформували, що під час контрнаступальних дій біля Оріхова було покращено тактичне положення в районі населеного пункту Малі Щербаки в Степногірській громаді Запорізької області. Українські підрозділи просунулися вперед на 3,5 км та взяли окупантів у полон.

Нагадаємо, 7 жовтня моніторинговий проект DeepState поінформував, що росіяни змогли окупувати населений пункт Маліївка, розташований у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Також тоді було зафіксоване просування росіяни на Донеччині та Запоріжжі.