На тлі російських атак по енергооб'єктах Україна почала обговорювати з партнерами імпорт газу.

Про це сьогодні, 13 жовтня, під час брифінгу з очільницею дипломатії ЄС Каєю Каллас заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Вони (росіяни — ред.) атакують наші газові сховища, водопостачання і загалом нашу газову інфраструктуру, тому ми почали говорити про імпорт газу, — зазначив Зеленський. — У нас є наші оцінки, що нам може знадобитися, але переважно мова йде про кошти. Станом на зараз, газ — це не проблема.

Водночас, за словами Зеленського, проблема — це мати достатньо коштів для того, щоб закупити газ:

Ми розуміємо, де можна його закупити, ми знаємо, яка ціна. У нас є партнери, які готові постачати й зараз не питають про кошти.

Мова про європейських, зокрема норвезьких, партнерів.

І також це можуть бути представники Середнього Сходу. Ми також на ці відносини спиралися минулої зими. Ми розуміємо, де закупити газ, але знову ж таки питання, де отримати достатньо коштів. Але нам все вдасться, — резюмував він.

