Рашисти втратили за добу 1 тис. 80 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n209715-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-80-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 127 тис. 300 млн осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 80 осіб. Про це сьогодні, 16 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 261 танк;

23 тис. 384 бойові броньовані машини;

33 тис. 713 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 520 одиниць РСЗВ;

1 тис. 227 одиниць засобів ППО;

427 літаків;

346 гелікоптерів;

70тис. 437 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 859 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

64 тис. 468 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 977 одиниць спеціальної техніки.

Загалом за вчорашній день, 15 жовтня, було зафіксовано 184 бойові зіткнення.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 87 авіаційних ударів, скинувши 171 керовану бомбу. Крім цього, ворог здійснив 4 тис. 979 обстрілів, з них понад сто — із РСЗВ, та залучив для ураження 5 тис. 595 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по:

районах населених пунктів Суми Сумської області;

Костянтинівці, Добропіллі Донецької області;

Апостоловому, Радушному Дніпропетровської області;

Єгорівці, Оріхову Запорізької області;

Нововоронцовці, Козацькому Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України за минулу добу уразили шість районів зосередження особового складу та два пункти управління російських загарбників.