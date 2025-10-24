Керована авіабомба, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n209889-rashysty-vpershe-atakuvaly-kabamy-odeschynu-ova.html

Ракурс

Російські загарбники під час повітряної атаки сьогодні, 24 жовтня, вперше використали керовані авіабомби для ударів по цивільній інфраструктурі Одещини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань, — наголосив Кіпер.

Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя — найцінніше. І вірте в ЗСУ! — додав він.

Одеське видання «Думская» повідомляє, що, за попередньою інформацією, кілька КАБів було скинуто в районі між Одесою та Південним. Ворог збільшив радіус дії цих бомб до 200 км.

20 жовтня Головне управляння розвідки Міноборони України повідомляло, що в РФ почали послідовне застосування авіаційних бомб з новими модулями управління, що збільшує їхню дальність і бойовий радіус.

Джерело: Олег Кіпер, «Думская»