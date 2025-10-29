Сили оборони України вразили важливі об’єкти на території РФ, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 29 жовтня вразили два нафтопереробні заводи, задіяні в забезпеченні армії країни-агресора, та один газопереробний завод.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Уражено:

Новоспаський НПЗ в населеному пункті Новоспаське Ульяновської області РФ. Цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу «Промінвест». Головний напрямок діяльності — первинна переробка вуглеводнів. Об'єм переробки становить 600 тис. тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки). Завод виробляє бензин, дизпаливо та мазут. Забезпечує паливом внутрішнє споживання РФ, а також здійснює експорт нафтопродуктів;

Марійський НПЗ у населеному пункті Табашино, республіка Марій Ел. На об'єкті — вибухи й пожежа. Завод забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу РФ. Проектна потужність переробки — 1,3 млн тонн на рік, що становить 0,5% всієї переробки РФ. Має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту. Результати місій та ступінь завданих збитків уточнюються;

Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю РФ. Зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1. Проектна потужність переробки цього ГПЗ — 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.