Знищення російських дронів, скріншот відео
Українські БПЛА знищили російські дрони-розвідники на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)
Українські військові 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади за допомогою безпілотників знищують ворожі дрони-розвідники.
Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.
Знищуємо розвідувальні БПЛА дронами-перехоплювачами. Збиваємо згори, знизу, збоку, — вказано в описі відео. — Не дозволяємо росіянам виявляти цілі й коригувати вогонь, прикриваємо свою піхоту й артилерію, робимо ворожу розвідку сліпою.
На відео показані моменти завдання ударів по ворожих дронах, зняті камерами українських безпілотників.