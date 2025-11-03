Новини
Українські БПЛА знищили російські дрони-розвідники на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)

Українські військові 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади за допомогою безпілотників знищують ворожі дрони-розвідники.

Відповідне відео опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Знищуємо розвідувальні БПЛА дронами-перехоплювачами. Збиваємо згори, знизу, збоку, — вказано в описі відео. — Не дозволяємо росіянам виявляти цілі й коригувати вогонь, прикриваємо свою піхоту й артилерію, робимо ворожу розвідку сліпою.

На відео показані моменти завдання ударів по ворожих дронах, зняті камерами українських безпілотників.

