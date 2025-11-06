БпЛА вдарили по нафтобазі в Криму та по НПЗ у Волгограді. Фото:

Дрони знову вдарили по нафтових об'єктах у Росії та в окупованому Криму.

Вночі у четвер, 6 листопада, в окупованому Сімферополі виникла пожежа на нафтобазі «Кримнафтозбут» у районі селища Бітумне. Перед атакою у Сімферопольському районі фіксувалися безпілотники. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Також вночі до 10 вибухів прогриміло у російському Волгограді. Згодом губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про загоряння в районі промзони в Красноармійському районі, там розташований нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднафтопереробка».

Гучно було у Тульській області РФ, а в Північній Осетії попереджали про дронову атаку. Місцева влада також закривала аеропорти Владикавказа і Грозного.

Нагадаємо, вночі 6 листопада дрони завдали масованого удару по ГРЕС місті у Волгореченську Костромської області РФ. На території теплової електростанції, яка вважається однією з найбільших у Росії, лунали вибухи, а потім виникла пожежа.