Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти за добу втратили понад 1,1 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 170 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)

7 лис 2025, 08:42
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 148 тис. 910 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 170 осіб. Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 330 танків;
  • 23 тис. 543 одиниці бойових броньованих машин;
  • 34 тис .301 одиницю артилерійських систем;
  • 1 тис. 535 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 238 одиниць засобів ППО;
  • 428 літаків;
  • 346 гелікоптерів;
  • 78 тис. 678 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 918 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 66 тис. 723 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 993 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 169 боєзіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного та 62 авіаударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, рашисти здійснили 4 тис. 916 обстрілів, зокрема 134 — із РСЗВ, та залучили для ураження 5 тис. 525 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів:

  • Відрадне, Орестопіль, Покровське, Малинівка Дніпропетровської області;
  • Добропілля, Тернувате, Запоріжжя, Широке, Сонячне Запорізької області;
  • Ольгівка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів