Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 170 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n210154-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-170-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 148 тис. 910 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 170 осіб. Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 330 танків;
- 23 тис. 543 одиниці бойових броньованих машин;
- 34 тис .301 одиницю артилерійських систем;
- 1 тис. 535 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 238 одиниць засобів ППО;
- 428 літаків;
- 346 гелікоптерів;
- 78 тис. 678 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 918 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 66 тис. 723 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 993 одиниці спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 169 боєзіткнень.
Ворог вчора завдав одного ракетного та 62 авіаударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, рашисти здійснили 4 тис. 916 обстрілів, зокрема 134 — із РСЗВ, та залучили для ураження 5 тис. 525 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів:
- Відрадне, Орестопіль, Покровське, Малинівка Дніпропетровської області;
- Добропілля, Тернувате, Запоріжжя, Широке, Сонячне Запорізької області;
- Ольгівка Херсонської області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника.