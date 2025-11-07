Рашисти за добу втратили понад 1,1 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 148 тис. 910 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 170 осіб. Про це сьогодні, 7 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 330 танків;

23 тис. 543 одиниці бойових броньованих машин;

34 тис .301 одиницю артилерійських систем;

1 тис. 535 одиниць РСЗВ;

1 тис. 238 одиниць засобів ППО;

428 літаків;

346 гелікоптерів;

78 тис. 678 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 918 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

66 тис. 723 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

3 тис. 993 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 169 боєзіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного та 62 авіаударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, рашисти здійснили 4 тис. 916 обстрілів, зокрема 134 — із РСЗВ, та залучили для ураження 5 тис. 525 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів:

Відрадне, Орестопіль, Покровське, Малинівка Дніпропетровської області;

Добропілля, Тернувате, Запоріжжя, Широке, Сонячне Запорізької області;

Ольгівка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника.