Шахраї обіцяли створити «лазерну зброю» проти російських безпілотників

Ракурс

У Києві повідомлено про підозру двом чоловікам, які ошукали американського добровольця, котрий служить в ЗСУ, обіцяючи створити «лазерну зброю», здатну збивати безпілотники.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Дії підозрюваних кваліфіковано як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), — розповіли у прокуратурі.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років із конфіскацією майна.

За інформацією слідства:

у липні 2023 року 74-річний мешканець Києва та його 59-річний спільник представилися керівниками приватного підприємства, що спеціалізується на виготовленні та реалізації зброї. Вони повідомили військовослужбовцю ЗСУ, що тестують лазерні пристрої, здатні «осліплювати» ворожі безпілотники та запропонували виготовити такий пристрій за 85 тис. доларів США;

вони стверджували, що ця «новітня розробка» начебто здатна збивати не лише безпілотники, а й навіть балістичні ракети. Щоб їхня пропозиція була переконливою, розробники продемонстрували пристрій, який, начебто з відстані близько 8 м пропалив крило «Шахеда»;

від військового вони отримали частинами понад 3,2 млн грн, втім обіцяної новітньої розробки чоловік так і не побачив;

досудовим розслідуванням встановлено, що чоловіки не мали жодних технічних можливостей чи намірів виготовляти обіцяний пристрій.

Потерпілим у справі є громадянин США українського походження, волонтер, засновник школи підготовки військовослужбовців в Україні. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ, — розповіли в прокуратурі.

Зазначається, що в ході слідства військовому вже відшкодували 20 тис. доларів США, вживаються заходи щодо повернення йому всієї суми грошей.