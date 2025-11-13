Зеленський висловився про мобілізацію в Україні. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський висловився про мобілізацію в Україні.

Глава держави заявив, що партнери України та військові порушують тему щодо збільшення мобілізації в країні. А наразі влада мобілізує на війну 30 тис. осіб щомісяця. Іноді командування вказує на необхідності набирати до ЗСУ більше людей, однак необхідно «утримувати баланс». Про це Зеленський розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Це дуже складне питання. Люди в суспільстві повинні працювати й повинні платити податки, а потім ці гроші йдуть на армію. Тому ви повинні знайти баланс, — зазначив він.

За словами Зеленського, західні партнери часто порушують тему збільшення мобілізації. При цьому глава держави додав, що «партнери не на полі бою». Тому, як розповів він, «система працює", щоб щомісяця призивати на війну 30 тис. людей.

Президент підкреслив, що чисельність української армії не можна порівнювати з російською через різницю в масштабах країн.

Нагадаємо, 30 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого 2026 року. Таким чином продовження воєнного стану й призову до армії відбулося вже 17-й раз початку повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: Bloomberg