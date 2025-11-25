Рашисти за добу втратили понад 1,1 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n210484-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-120-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 167 тис. 570 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 120 осіб. Про це сьогодні, 25 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 368 танків;

23 тис. 624 бойові броньовані машини;

34 тис. 644 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 549 одиниць РСЗВ;

1 тис. 250 одиниць засобів ППО;

428 літаків;

347 гелікоптерів;

84 тис. 217 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

3 тис. 981 крилату ракету;

28 кораблів/катерів;

один підводний човен;

68 тис. 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 6 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби відбулося 183 бойових зіткнення.

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 68 авіаударів, скинувши при цьому 140 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 тис. 334 обстріли, з них 73 — із РСЗВ, та залучив для ураження 6 тис. 137 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів:

Великомихайлівка, Гаврилівка, Орли Дніпропетровської області;

Гуляйполе, Залізничне, Воздвижівка, Косівцеве, Запоріжжя, Різдв’янка Запорізької області;

Наддніпрянське Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників.