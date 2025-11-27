СБУ затримала коригувальника російських ударів, фото: СБУ

На Дніпропетровщині затримали агента російської ФСБ, який коригував артилерійські обстріли та дронові удари по прифронтовому Нікополю.

Про це сьогодні, 27 листопада, повідомив прес-центр СБУ.

Як встановило розслідування, наведенням атак на портове місто займався завербований ворогом місцевий 42-річний безробітний, який ховався від мобілізації, — вказано в повідомленні.

За інформацією слідства, що в поле зору російських спецслужб він потрапив, коли шукав собі пару на сайті знайомств.

Тоді на чоловіка вийшла «позаштатна співробітниця» російської спецслужби і запропонувала йому познайомитися «поближче», — розповіли у СБУ. — Під час спілкування жінка розповіла йому, що проживає у тимчасово окупованій Каховці. Увійшовши в довіру до фігуранта через маніпуляції, вона передала його для прямого контакту з кадровим співробітником фсб.

Після вербування агент отримав від куратора детальні інструкції щодо шпигування за українськими військами, котрі обороняють місто.

Для збору розвідданих він обходив місто, оминаючи блокпости, та приховано збирав інформацію про Сили оборони.

Зібрані відомості фігурант одразу переправляв російському спецслужбісту. За наявними даними, окупанти планували невдовзі за допомогою FPV-дрона переправити агенту саморобну бомбу для підготовки теракту на Дніпропетровщині, — зазначили в СБУ.

Зазначається, що зловмисника вчасно викрили, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Також було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.