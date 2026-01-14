У Києві змонтували пʼять когенераційних установок. Фото: Суспільне

У Києві вже змонтували пʼять міні-ТЕЦ із захистом другого рівня.

Дві з цих когенераційних установок вже працюють. Ще на трьох проводять пусконалагоджувальні роботи. Дві установки планують запустити в лютому. Їхня загальна потужність становить 66 мегават. Міні-ТЕЦ будують одразу в захисних спорудах. Про це виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв 14 січня заявив на брифінгу.

За словами посадовця, потужність цих міні-ТЕЦ не покриє споживання для всієї столиці, але станції допоможуть заживити окремі обʼєкти. Також столична влада вже замовила дизельну електростанцію потужністю 20 мегават.

Ми ще докуповуємо, зараз бачимо ризики — завдаються удари по газовій інфраструктурі. На нашу думку, потрібне диференціювання. Ми замовили електростанцію на дизелі потужністю 20 мегават. Ми плануємо її запустити у березні, — розповів Пантелеєв.

Як відомо, когенераційна установка — це обладнання, яке одночасно виробляє електроенергію та тепло з одного джерела палива. Тендер на закупівлю 15 таких установок Київ оголосив ще у 2024 році.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що ситуація зі світлом залишається дуже складною — зараз столиця живе за екстреними графіками відключень світла, а погодинні графіки не діють. Щодоби кияни живуть з близько трьома годинами зі світлом і до 10 — без.

Кличко наголосив, що подібного масштабу в столиці не спостерігалося вперше за чотири роки російсько-української повномасштабної війни.