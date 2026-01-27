Наслідки удару російського дрона у Слов’янську, фото: ДСНС

Ракурс

Російський дрон атакував рятувальників під час ліквідації пожежі у Слов’янську на Донеччині.

Про це сьогодні, 27 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Через ворожий обстріл загорілася вантажівка, вогнеборці оперативно розпочали гасіння. Однак під час ліквідації займання ворог здійснив підступний повторний удар по рятувальниках, — розповіли у відомстві.

Внаслідок обстрілу пошкоджена автоцистерна, особовий склад не постраждав.

Роботи були тимчасово зупинені через пряму загрозу життю вогнеборців.