Воєнний кореспондент урятував чотирирічну дівчинку під час російської атаки на Київщину

У Білогородці на Київщині російський «шахед» влучив у житловий будинок, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n211722-voiennyy-korespondent-uryatuvav-chotyryrichnu-divchynku-pid-chas-rosiyskoyi-ataky-na-kyyivschynu.html

Ракурс

У Білогородці на Київщині сьогодні, 28 січня, воєнний кореспондент «Радіо Свобода» Марʼян Кушнір врятував чотирирічну дівчинку в будинку, у який влучив російських «Шахед».

Про це повідомляє «Громадське».

Внаслідок влучання російського безпілотника, загинули чоловік і жінка, які жили в будинку.

Кушнір, який теж живе у цьому будинку, розповів, що, почувши звук вибуху, схопив свій тактичний рюкзак і побіг на допомогу. Йому вдалось урятувати чотирирічну доньку загиблої, зараз дитина зі своїм батьком.

Передавши дитину сусідам, він повернувся до квартири й спробував врятувати і дорослих, але другий поверх і сходи були повністю охоплені вогнем, тож дістатися до них не вдалося. Мама дитини та її співмешканець загинули.

Загиблі жили на верхньому поверсі у двоповерховій квартирі. Жінка й чоловік були на верхньому поверсі, а дівчинка — внизу, завдяки чому вижила.

У Білогородці під Києвом вночі в один із житлових будинків прилетів «шахед». Мешканці кажуть: звуку «шахеду» не чули, подумали, що стався вибух газу.



Воєнний кореспондент «Радіо Свобода» Марʼян Кушнір урятував дівчинку 4 років. Мама та її співмешканець загинули. Нині вона з… pic.twitter.com/gNBVUKIJSP — hromadske (@HromadskeUA) January 28, 2026

У ДСНС Київщини зазначили, що пожежа у цьому будинку спалахнула на сьомому поверсі та охопила площу 600 кв. м. Над ліквідацією займання працювали 45 рятувальників та 11 одиниць техніки. Станом на 11.00 рятувальники завершили роботи, на місці працює поліція та місцева влада.

Серед постраждалих — жінка та двоє дітей із гострою реакцією на стрес і чоловік з отруєнням чадним газом. Їхній стан задовільний.

Джерело: «Громадське»