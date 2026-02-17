У Женеві розпочалися тристоронні переговори, фото: Рустем Умєров

https://racurs.ua/ua/n212111-trystoronni-peregovory-u-jenevi-rozpochalysya-foto.html

Ракурс

У Женеві (Швейцарія) сьогодні, 17 лютого, розпочався новий раунд тристоронніх переговорів за участі делегацій України, США та РФ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.

Сьогодні розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі — Україна, США, Росія, — зазначив він. — Дякуємо американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі. Вдячні Швейцарії за організацію та надані умови для проведення зустрічей.

Умєров повідомив, що українська делегація має погоджені з президентом Володимиром Зеленським рамки роботи й чіткий мандат. Він зазначив, що на порядку денному — безпекові та гуманітарні питання.

Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання — максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир, — наголосив він.

Переговори відбуваються в готелі InterContinental і, як очікується, триватимуть два дні: