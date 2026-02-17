Тристоронні переговори у Женеві розпочалися (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n212111-trystoronni-peregovory-u-jenevi-rozpochalysya-foto.htmlРакурс
У Женеві (Швейцарія) сьогодні, 17 лютого, розпочався новий раунд тристоронніх переговорів за участі делегацій України, США та РФ.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.
Сьогодні розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі — Україна, США, Росія, — зазначив він. — Дякуємо американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі. Вдячні Швейцарії за організацію та надані умови для проведення зустрічей.
Умєров повідомив, що українська делегація має погоджені з президентом Володимиром Зеленським рамки роботи й чіткий мандат. Він зазначив, що на порядку денному — безпекові та гуманітарні питання.
Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання — максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир, — наголосив він.
Переговори відбуваються в готелі InterContinental і, як очікується, триватимуть два дні:
- до складу делегації України увійшли — очільник Офісу президента Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, представник ГУР Вадим Скібіцький, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, начальник Генштабу Андрій Гнатов;
- у російській делегації — помічник Путіна Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, а голова ГРУ Ігорь Костюков, директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітірієв;
- у делегації США — спецпредставник президента Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.