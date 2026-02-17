Новини
Ракурс
У Женеві розпочалися тристоронні переговори, фото: Рустем Умєров

Тристоронні переговори у Женеві розпочалися (ФОТО)

17 лют 2026, 15:33
У Женеві (Швейцарія) сьогодні, 17 лютого, розпочався новий раунд тристоронніх переговорів за участі делегацій України, США та РФ.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров.

Сьогодні розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі — Україна, США, Росія, — зазначив він. — Дякуємо американській стороні за залученість і послідовну роботу в переговорному процесі. Вдячні Швейцарії за організацію та надані умови для проведення зустрічей.

Умєров повідомив, що українська делегація має погоджені з президентом Володимиром Зеленським рамки роботи й чіткий мандат. Він зазначив, що на порядку денному — безпекові та гуманітарні питання.

Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання — максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир, — наголосив він.

Переговори відбуваються в готелі InterContinental і, як очікується, триватимуть два дні:

  • до складу делегації України увійшли — очільник Офісу президента Кирило Буданов і його перший заступник Сергій Кислиця, представник ГУР Вадим Скібіцький, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, начальник Генштабу Андрій Гнатов;
  • у російській делегації — помічник Путіна Володимир Мединський, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, а голова ГРУ Ігорь Костюков, директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітірієв;
  • у делегації США — спецпредставник президента Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Джерело: Ракурс


