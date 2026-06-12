Рашисти за добу втратили 1,3 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення втратили вже близько 1 млн 380 тис. 120 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 300 осіб. Про це сьогодні, 12 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 14 танків;

24 тис. 728 бойових броньованих машин;

43 тис. 865 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 861 одиницю РСЗВ;

1 тис. 417 одиниць засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 636 наземних робототехнічних комплексів;

344 тис. 869 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 733 крилаті ракети;

33 кораблі/катери;

три підводні човни;

105 тис. 850 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 280 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 241 бойове зіткнення.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 116 авіаударів, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10 тис. 104 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 528 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 52 — із РСЗВ.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.