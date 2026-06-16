Наслідки російського удару по маршрутці у Херсоні, фото: Нацполіція

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Російські загарбники сьогодні, 16 червня, близько 08.00 завдали удару з БпЛА по маршрутному автобусу в мікрорайоні «Житлоседище» у Херсоні.

Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонщини.

У транспортному засобі на момент удару перебували шестеро громадян:

один чоловік загинув, його особа встановлюється;

травмовано водія та двох пасажирів. 75-річна жінка та чоловіки віком 66 і 64 роки отримали вибухові травми, осколкові поранення, контузії. Їм надається необхідна медична допомога.

На місце удару негайно прибули поліцейські. У цей час ворог повторив атаку. В результаті вибуху двоє правоохоронців отримали поранення, загрози їх життю немає, — зазначили в поліції.

Крім того, рашисти продовжили завдавати підступні дронові удари по місцю попередніх атак.

За кілька кварталів внаслідок вибуху зазнали поранень троє працівників комунального підприємства. Чоловіки віком 29, 39 та 55 років отримали вибухові травми, осколкові поранення, контузії. Поліцейські доправили їх до лікарні, — зазначили в поліції.

Прес-служба Херсонської обласної прокуратури повідомляє, що рашисти сьогодні вранці скинули на це маршрутне таксі вибухівку з БпЛА.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).