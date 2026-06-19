Рашисти здійснюють нові атаки на енергооб’єкти України, фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n214537-rashysty-dvi-doby-pospil-masovano-atakuut-energoobiekty-na-dnipropetrovschyni-dtek.html

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Російські загарбники останні дві доби безперервно обстрілюють енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини дронами та артилерією.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомила прес-служба ДТЕК.

На деяких об'єктах виникли пожежі. Частину з них ворог атакував по кілька разів. Пошкодження значні, відновлювальні роботи тривають без упину, — розповіли у компанії.

17 червня прес-служба ДТЕК повідомляла про атаку ворога на енергетичний обʼєкт прифронтової Дніпропетровщини, в результаті якого без світла залишилися 19,4 тис. родин у 139 населених пунктах.