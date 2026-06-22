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У Воронежі уражено російський завод із виробництва електроніки, фото: Exilenova+
Уражено завод з виробництва електроніки для російських ракет — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n214559-urajeno-zavod-z-vyrobnyctva-elektroniky-dlya-rosiyskyh-raket-genshtab.htmlРакурс
Підрозділи Повітряних сил ЗСУ сьогодні, 22 червня, завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у місті Воронеж (РФ).
Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема, для ОТРК «Іскандер», — наголошують у Генштабі.
Також це підприємство, у рамках кооперації, завод здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО. Зокрема:
- транзисторних збірок та матриць для блоків крилатих ракет Х-101;
- напівпровідникових матриць для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ «Заря-61М» у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК «Іскандер-К»;
- діодів та транзисторних збірок для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК «Панцирь-С1».
Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів, — наголошують у Генштабі.
Зазначається, що знищення потужностей цього об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети.
У соцмережах вже з’явилися відео, котрі показують наслідки влучання.