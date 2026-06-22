У Воронежі уражено російський завод із виробництва електроніки, фото: Exilenova+

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Підрозділи Повітряних сил ЗСУ сьогодні, 22 червня, завдали ударів по підприємству з виробництва компонентів російських ракет у місті Воронеж (РФ).

Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема, для ОТРК «Іскандер», — наголошують у Генштабі.

Також це підприємство, у рамках кооперації, завод здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО. Зокрема:

транзисторних збірок та матриць для блоків крилатих ракет Х-101;

напівпровідникових матриць для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ «Заря-61М» у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК «Іскандер-К»;

діодів та транзисторних збірок для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК «Панцирь-С1».

Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що знищення потужностей цього об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети.

У соцмережах вже з’явилися відео, котрі показують наслідки влучання.