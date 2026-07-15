Наслідки російського удару по Сумах, фото: Артем Кобзар

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Ракурс

У Сумах до 20 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару, серед них — двоє дітей.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив виконувач обов’язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

Наразі четверо постраждалих перебувають у вкрай важкому стані. Медики борються за їхні життя та надають усю необхідну допомогу, — розповів він.

На місці події працюють відповідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, росіяни сьогодні, 15 липня, скинули на Суми шість керованих авіабомб. Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів — у районі з жвавим рухом людей і транспорту.