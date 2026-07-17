Сили оборони уразили два танкери, буксир, сторожовий корабель та нафтовий термінал рашистів — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n215082-syly-oborony-urazyly-dva-tankery-buksyr-storojovyy-korabel-ta-naftovyy-terminal-rashystiv.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 16 липня, та в ніч на сьогодні, 17 липня, завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.
Про це повідомляє прес-служба Генштаб ЗСУ.
Зокрема, уражено два танкери (один з них — газовоз) та один буксир в акваторіях Чорного та Азовського морів.
Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил російської федерації, — розповіли у Генштабі.
Крім того, уражено сторожовий корабель проєкту 10410 «Светляк» у Керчі (окупований Крим).
Кораблі проєкту 10410 «Светляк» призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур російської федерації, — зазначили у Генштабі.
Також уражено:
- нафтовий термінал «ТЭС-Терминал-1» та склад паливно-мастильних матеріалів у Керчі;
- нафтобазу «Шахтарськ» у Шахтарську Донецької області;
- залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області та автомобільний міст у районі Козиного Курської області РФ, які противник використовує для військової логістики;
- склад матеріально-технічних засобів противника у районі Покровська;
- командно-спостережний пункт противника у районі Новотроїцького Донецької області.
16 липня завдано ураження нафтопереробному заводу «Славнефть-Янос» у Ярославлі (Ярославська область РФ).
Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються, — зазначили у Генштабі.
«Славнефть-ЯНОС» — один із найбільших нафтопереробних заводів РФ та найбільший НПЗ у центральній частині країни:
- середній обсяг переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік;
- підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний керосин, мастила, бітуми та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб ВПК та збройних сил РФ.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації, — наголошують у Генштабі.