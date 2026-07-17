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Сили оборони уразили низку важливих цілей рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили два танкери, буксир, сторожовий корабель та нафтовий термінал рашистів — Генштаб

17 лип 2026, 17:54
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Сили оборони України вчора, 16 липня, та в ніч на сьогодні, 17 липня, завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

Про це повідомляє прес-служба Генштаб ЗСУ.

Зокрема, уражено два танкери (один з них — газовоз) та один буксир в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил російської федерації, — розповіли у Генштабі.

Крім того, уражено сторожовий корабель проєкту 10410 «Светляк» у Керчі (окупований Крим).

Кораблі проєкту 10410 «Светляк» призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур російської федерації, — зазначили у Генштабі.

Також уражено:

  • нафтовий термінал «ТЭС-Терминал-1» та склад паливно-мастильних матеріалів у Керчі;
  • нафтобазу «Шахтарськ» у Шахтарську Донецької області;
  • залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області та автомобільний міст у районі Козиного Курської області РФ, які противник використовує для військової логістики;
  • склад матеріально-технічних засобів противника у районі Покровська;
  • командно-спостережний пункт противника у районі Новотроїцького Донецької області.

16 липня завдано ураження нафтопереробному заводу «Славнефть-Янос» у Ярославлі (Ярославська область РФ).

Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються, — зазначили у Генштабі.

«Славнефть-ЯНОС» — один із найбільших нафтопереробних заводів РФ та найбільший НПЗ у центральній частині країни:

  • середній обсяг переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік;
  • підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний керосин, мастила, бітуми та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб ВПК та збройних сил РФ.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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