Наслідки російської атаки в Одесі, фото: УКЧХ

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Український Червоний Хрест надавав допомогу постраждалим внаслідок атаки на Одесу, де сьогодні, 21 липня, внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, прилеглі будівлі та припарковані автомобілі.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці організації.

Волонтери надавали першу допомогу постраждалим, здійснили евакуацію поранених до медичного закладу, а також надавали першу психологічну допомогу людям, які перебували у стані гострої реакції на стрес, — розповіли в Червоному Хресті.

Також сьогодні команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з ДСНС України та іншими екстреними службами працювала на місці ліквідації наслідків чергового удару по обласному центру.