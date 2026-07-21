Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки в Одесі, фото: УКЧХ

Червоний Хрест допомагав постраждалим внаслідок російських атак в Одесі та Запоріжжі (ФОТО)

21 лип 2026, 19:51
999

Український Червоний Хрест надавав допомогу постраждалим внаслідок атаки на Одесу, де сьогодні, 21 липня, внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, прилеглі будівлі та припарковані автомобілі.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці організації.

Волонтери надавали першу допомогу постраждалим, здійснили евакуацію поранених до медичного закладу, а також надавали першу психологічну допомогу людям, які перебували у стані гострої реакції на стрес, — розповіли в Червоному Хресті.

Також сьогодні команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з ДСНС України та іншими екстреними службами працювала на місці ліквідації наслідків чергового удару по обласному центру.

Волонтери надали 6 постраждалим першу допомогу, також люди у стані гострої реакції на стрес отримують першу психологічну допомогу, — розповіли в організації.

Наслідки російської атаки в Одесі, фото: УКЧХ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів