Ігор Скибюк стане новим очільником Генштабу, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n215158-novym-ochilnykom-genshtabu-stane-igor-skybuk-zelenskyy.html

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Новим начальником Генштабу ЗСУ замість Андрія Гнатова стане генерал-майор Ігор Скибюк.

Про це сьогодні, 22 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив президент України Володимир Зеленський.

Визначили порядок подальших кроків. Сьогодні будуть формалізовані рішення щодо заміни керівництва Збройних Сил України — відповідні укази готуються. Разом із Михайлом Драпатим та Євгенієм Хмарою визначили, що новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк, — розповів президент.

Зеленський зазначив, що Скибюк — дуже досвідчений військовий, з яким новий головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, який замінив на цій посаді Олександра Сирського, пліч-о-пліч захищав Україну.

Важливо, щоб усі складові нашої армії і надалі функціонували абсолютно злагоджено", — наголосив Зеленський. — Так само разом визначили, як в подальшому Олександр Сирський та Андрій Гнатов служитимуть захисту нашої держави.

За словами Зеленського, також обговорювалося, які організаційні рішення мають бути реалізовані:

Зокрема, це стосується розвитку українських кіберсил, підготовки воїнів і посилення можливостей наших підрозділів, розвитку корпусної системи. Відзначено, що пріоритет для реальної здатності Збройних Сил України виконувати оборонні завдання — це практичний, ефективний процес мобілізації.

Окрема також торкнулися питання ударів по рашистах середньої та далекої дальності.