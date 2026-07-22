Олександр Сирський, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n215161-syrskyy-ta-gnatov-ne-zaymatymutsya-operaciynou-diyalnistu-pislya-vidstavky-zmi.html

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та околишній начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов не будуть займатися операційною діяльністю після відставки.

Про це сьогодні, 22 липня, повідомило агентство «РБК-Україна» з посиланням на інформоване джерело.

Вони точно не будуть займатися операційною діяльністю. У них є знання, експертиза, тож вони будуть долучені інтелектуально, візійно, — зазначив співрозмовник агентства. — Сирський може бути десь в системі військової освіти — але ще побачимо.

Нагадаємо, вчора, 21 липня, стало відомо, що новим Головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий. Сьогодні він приступив до виконання обов’язків головнокомандувача. Також сьогодні стало відомо, що новим начальником Ген штабу ЗСУ стане генерал Ігор Скибюк.

Джерело: «РБК-Україна»