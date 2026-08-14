Російський агент наводив удари росіян по Нікополю на Дніпропетровщині. Фото:

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Ракурс

Російський агент наводив артилерійські та дронові удари росіян по Нікополю на Дніпропетровщині.

Ворожим коригувальником виявився завербований ворогом місцевий мешканець, який втік з навчального центру ЗСУ до складання присяги. Переховуючись за місцем проживання, він шукав легкі заробітки в інтернеті та був завербований росіянами. Йому наказали відстежувати пункти базування Сил оборони у прифронтовому місті. Про це 14 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Окупантів цікавили запасні командні пункти та бойові позиції української ППО, яка захищає повітряний простір Дніпропетровської області. Також фігурант під час обходів приховано фотографував та позначав на гугл-картах об'єкти, які, на його думку, використовували ЗСУ.

Під час обшуку в затриманого вилучили мобільний телефон із доказами роботи на російську воєнну розвідку. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Дніпрі Служба безпеки України викрила ще двох коригувальників із агентурної групи ФСБ, які наводили російські удари по місту. Затриманими виявилися мати і брат російського агента, яку СБУ викрила у червні цього року.