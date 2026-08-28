Ліквідація наслідків російського обстрілу Київщині, фото: ДСНС

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На Київщині триває ліквідація наслідків масованої російської атаки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що протягом вчорашнього дня, 27 серпня,

Увесь вчорашній день вогнеборцям допомагала авіація ДСНС. Наші пілоти здійснили 82 скиди та вилили на осередки займань 164 тонни води, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, російські загарбники останні дві доби майже безперервно запускають реактивні безпілотники по регіонах України, зокрема по Києву та Київській області.