Росіяни активно застосовують ШІ відео, фото: ISW

https://racurs.ua/ua/n216251-rosiyany-vse-bilshe-vykorystovuut-feykovi-shi-video-zahoplennya-ukrayinskyh-sil-isw.html

Ракурс

Росіяни дедалі частіше використовують відео, створені та відредаговані за допомогою штучного інтелекту, для фейків про нібито захоплення контрольованих українською армією населених пунктів.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Така практика масово розпочалася у червні 2026 року.

Російські джерела навмисно перебільшують масштаби територіальних завоювань, щоб представити російські війська як такі, що наступають і мають ініціативу на лінії фронту, а також щоб помилково створити враження, ніби українська лінія оборони руйнується по всьому театру військових дій, — наголошують у ISW.

Зазначається, що створення таких фейкових відеоматеріалів, оброблених за допомогою штучного інтелекту, схоже, є ініціативою окремих російських військових блогерів та окремих підрозділів, а не широко поширеною, централізованою чи стандартизованою військовою практикою:

Деякі російські підрозділи можуть публікувати матеріали, оброблені за допомогою штучного інтелекту, щоб довести російському військовому керівництву, що вони дотрималися встановлених Кремлем термінів, або ж вони можуть використовувати такі відео, щоб надати більшої переконливості перебільшеним заявам, спрямованим на широку аудиторію.

ISW зафіксував щонайменше 35 відео, щодо яких є підозра у модифікації за допомогою ШІ, за період з 1 червня по 30 серпня:

комерційно доступне програмне забезпечення для виявлення ШІ з високим ступенем впевненості встановило, що щонайменше 10 відео було змінено за допомогою моделей ШІ — Sora та Seedance, які вносять зміни або створюють відео за інструкціями з текстового опису;

проте програмні інструменти для виявлення ШІ є досить обмеженими у своїх можливостях і не завжди успішно ідентифікують внесені штучним інтелектом зміни, хоча вони є чітко помітними для досвідченого спостерігача.

За оцінками ISW, росіяни, найімовірніше, продовжуватимуть удосконалювати свою методологію у цьому питанні, щоб обійти програмне забезпечення, яке використовують для виявлення ознак використання ШІ.

Серед наведених ISW прикладів з ознаками редагування ШІ — відео, опубліковане 27 липня російським воєнним блогером DIVGEN, на якому російський військовослужбовець нібито розмахує прапором біля селища Білий Колодязь у Харківській області. Проте на відео помітні неприродні пропорції тіла військового, а під час віддалення камери він раптово зникає з місця події.

Такі неприродні пропорції тіл російських військових були зафіксовані й на інших подібних відео.