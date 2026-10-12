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Ракурс
Росіяни вбили жінку та поранили сімох людей у Лозовій на Харківщині. Фото:

Росіяни вбили жінку та поранили сімох людей у Лозовій на Харківщині

12 жов 2026, 18:23
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Безпілотники росіян 12 вересня завдали ударів по місту Лозова у Харківській області.

Внаслідок обстрілу приватного сектору загинула жінка. Ще семеро людей постраждали, серед них — дитина. Горіли дах житлового будинку та сміття на території іншого домоволодіння. Рятувальники вже ліквідували обидва осередки займання. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Також у Харківській області сапери знищили 500-кілограмову керовану авіабомбу росіян, яка влучила в будівлю агропідприємства під час авіаудару по селу Катеринівка Лозівської територіальної громади. Після падіння боєприпас не вибухнув.

Фахівці евакуювали людей із небезпечної території та вилучили вибухонебезпечний предмет. Бомбу транспортували й підірвали на спеціальному майданчику.

Нагадаємо, 12 жовтня росіяни з РСЗВ «Смерч» атакували селище Черкаське. Внаслідок обстрілу загинула 13-річна дівчина, її 36-річну матір та 62-річну бабусю. Поранень зазнали троє чоловіків, 1948, 1955 та 1964 років народження, та 18-річний хлопець.

Джерело: Ракурс


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