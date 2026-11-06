Фігурант справи «Мідас» Миронюк вийшов з-під варти

Ігор Миронюк, фото: «Останній бастіон»

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Вищий антикорупційний суд пом’якшив запобіжний захід колишньому раднику ексміністра енергетики Ігорю Миронюку. Слідчий суддя підтримав клопотання та застосував до Миронюка цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє організація Transparency International Ukraine.

Зазначається, що підґрунтям такого рішення стало закінчення максимального строку тримання під вартою під час розслідування:

серед всіх підозрюваних Миронюк пробув під вартою найбільше — майже один рік;

тепер він зобов’язаний перебувати вдома під арештом і дотримуватися покладених обов’язків, зокрема носити електронний браслет.

Перед цим, 13 жовтня 2026 року, ВАКС залишив Миронюка під вартою, проте зменшив заставу з 85 до 25 млн грн.

За версією слідства, Миронюк у межах схеми «шлагбаум» отримував гроші від іншого підозрюваного та передав їх у бекофіс, розташований у квартирі, пов’язаній з колишнім проросійським народним депутатом Андрієм Деркачем.