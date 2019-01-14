Коротко о холодном оружии, или Как не носить срок в кармане

Что такое холодное оружие? Фото: maxpixel.net

https://racurs.ua/2145-korotko-o-holodnom-orujii-ili-kak-ne-nosit-srok-v-karmane.html

Racurs.ua

Юрий МИНКИН

На сегодняшний день мы можем наблюдать множество спекуляций на тему того, является ли тот или иной предмет холодным оружием. Не меньше по этому поводу и городских легенд: от мнения, что любой нож, который человек носит с собой, — оружие, до попытки определять «холодность» посредством собственной ладошки или утверждения, что любой нож с кровостоком особенно опасен. Давайте разберемся в вопросе, чтобы не обмануться самим и не быть обманутыми недобросовестными людьми: цена ошибки довольно высока.

Итак, что же такое холодное оружие? Многие считают, что это любой большой и страшный нож, причем, как нетрудно понять, критерий этот более чем субъективный. Да чего хотеть нам, простым украинцам, если уже более века в нормах Уголовного кодекса тиражируется одно старое как мир заблуждение, что кинжалы и финские ножи — это яркий пример смертоносного оружия?

Разобраться в проблеме нам поможет официальный документ, которым пользуются эксперты, решая вопрос о принадлежности предмета к холодному оружию. Знакомьтесь: Методика криминалистического исследования холодного оружия и конструктивно схожих с ним изделий. Что же мы можем оттуда почерпнуть, не будучи экспертами?

В принципе, все в этом мире можно измерить и описать. Так и предметы, которые похожи на оружие. Однако часть измерений или сложна, или неудобна в быту. Спасает, что существует понятие комплексности критериев оценки принадлежности к холодному оружию: если хотя бы один критерий отсутствует, то перед нами предмет хозяйственно-бытового назначения. Запомните это, иначе дальнейшее чтение статьи не имеет никакого смысла.

Итак, критерии, которые мы можем оценить с помощью бытовых инструментов и пары глаз:

длина не менее 90 мм (9 см): отсюда и легенда об измерении ладошкой. Но миллиметры всегда одинаковые, чего не скажешь о ладошках;

толщина клинка в самом (!) толстом месте — не менее 2,6 мм;

высота выступа (гарды) не менее 5 мм, или суммарный выступ упора не менее 5 мм с обеих сторон рукояти. Речь о перекрестии, которое не дает руке соскользнуть на лезвие. И высота — прошу это запомнить — измеряется не на одну сторону, а на обе: если высота гарды на одной стороне 2,6 мм, а на другой 2,5 мм, это условие соблюдено и описанный выше признак в наличии;

глубина подпальцевой выемки не менее 5 мм, если она одна, и не менее 4 мм хотя бы одной, если их несколько. Не все ножи имеют ограничитель или гарду: современные технологии позволяют вырезать в металле любые выемки, которые фиксируют в руке нож не хуже ограничителя. То есть если вырез есть, то его будут замерять, а если их несколько (выемки под пальцы рук) — тоже, но там уже не 5 мм, а 4 мм.

Если нет хотя бы одного признака — носите нож спокойно, вас за него не посадят.

Думаю, теперь понято, почему огромные кухонные ножи не являются холодным оружием: они слишком тонкие, потому что толстым резать неудобно. Да и огромные мачете без гарды (потому и без гарды!) — тоже предмет совершенно безобидный с точки зрения Методики. Именно поэтому реплики по мотивам так называемого ножа разведчика делают или толстыми, но без гарды или упора, или толщиной в 2,5 мм, но уже с гардой. Кстати, сами исторические ножи разведчика военного выпуска имеют толщину 2,4–2,5 мм, то есть не являются холодным оружием. Что, впрочем, не мешало снимать часовых в те далекие годы. Да и те самые финские ножи (по-фински «пуукко»), упомянутые что в современном УК, что в УК УССР, как правило, не имеют гарды или упора (если нужно было колоть, их упирали в тыльную часть ладони), а значит, нисколько не криминальны.

Особенно забавно слушать легенды о так называемом кровостоке — канавке на клинке, которая, по слухам, делает нож холодным оружием без вариантов иной трактовки. На самом деле этот элемент носит название «дол» и служит для облегчения клинка и эстетических целей, иногда играя роль ребра жесткости. Понятно, никакая кровь по нему не стекает, потому как для этого нужно оставлять нож в ране на несколько часов, и то, ничего подобного, скорее всего, не получится по чисто физиологическим причинам.

Так что, как видите, при достаточно конкретном определении понятие холодного оружия весьма условно. Ведь нанести вред здоровью можно и обычным кухонником (а им, по статистике, убито больше, чем ядерной бомбой), и отверткой… Но критерии оценки принадлежности к холодному оружию есть, и на них при покупке ножа нужно оглядываться.

Конечно, есть еще требования к углу заточки (потому сценическое и костюмное оружие затуплено), углу схождения к острию (остроте носика, как говорят дилетанты), к жесткости клинка… Но это в магазине не проверишь. Как и не проверишь, выдержит ли нож удары в доску и как глубоко он туда проникнет. Это уже работа эксперта…

Однако если по всем очевидным признакам у вас выходит, что нож «холодный» — лучше не носите его с собой, поскольку не факт, что описанные только что признаки не отыщет эксперт после того, как нож у вас изымут и отправят на исследование.

Метательные ножи оцениваются по тем же признакам, что и обычные. Кроме того, масса такого ножа от 100 г и более отправляет его в категорию метательного холодного оружия.

Те же 100 г используются в качестве критерия оценки предметов ударно-дробящего действия — кастетов, кистеней, дубинок. Поэтому чаще всего телескопическая дубинка незаконна, хотя, чего греха таить, удобна и эффективна. Купив такую дубинку в другой стране, где их оборот не ограничен, будьте осторожны: попытка ввезти ее в Украину может стать основанием для ответственности по двум статьям УК — за контрабанду и за незаконное обращение с оружием. Примеров, увы, немало.

Точно так же не стоит полагаться на бейсбольные биты. Как правило, к бейсболу они отношения не имеют и требованиям к спортивному снаряжению не соответствуют, а вот массу и конструкцию холодного оружия типа палицы имеют в полном объеме. Так что если вы решили приобрести биту, пусть она соответствует требованиям какой-либо федерации бейсбола и… купите мячик с рукавичкой.

Не может быть признан оружием предмет, имеющий очевидное хозяйственно-бытовое назначение. Например, ножка от табуретки, длинный и тяжелый фонарик (даже в форме биты), малая пехотная лопатка, хозяйственный топор (по тактическим пока нет единой позиции), монтировка, баллонный ключ. Эти предметы совершенно легальны и пригодны к применению при защите ничем не менее, чем «специализированные» виды оружия. Да и очевидно объяснение их наличия при вас.

Но будьте внимательны: любая попытка «усовершенствовать» такой бытовой предмет, например, залить в ножку от табуретки свинец, забить гвоздей в палку, обмотать ручку арматурины изолентой или той же изолентой сделать рукоятку у отрезка мотоциклетной цепи — будет расценена как изготовление оружия. Потому что назначение предмета существенно меняется…

Поверьте, изворотливые маркетологи и продавцы не только способны впарить вам телескопическую дубинку, за которую вы рискуете получить судимость, но и знают, как, не нарушая закон, сделать лопатку, которой можно и выкопать лунку в земле, и отбиться от обидчиков.

Кстати, о продавцах: они вряд ли будут в ответе за то, что вам продали. А то, что вам что-то продали, далеко не гарантия чистоты этого «чего-то» со стороны законодательства. Так что смотрите и думайте сами.

«Сертификат» на нож, а на самом деле — ксерокопия с ксерокопии заключения специалиста, — отнюдь не охранная грамота для вас и вашего ножа. Во-первых, это не оригинал. Во-вторых, эксперты разные. В-третьих, вы не знаете, как готовили к исследованию именно тот нож. Может, его ослабили и он сломался, своей гибелью доказав, что он не холодное оружие? А ваш, к примеру, не сломается, но все признаки покажет… Нет, мнение эксперта по аналогичному ножу — вещь ценная, и адвокат ваш это использует в случае необходимости, но гарантий, поверьте, никаких. Правда, некоторые полицейские таким ксерокопиям верят, и на том, как говорится, спасибо.

Рамки статьи не позволяют обсудить детали вроде требований к метательному оружию или особенностей ответственности за ношение и хранение холодного оружия. Думаю, сказанного вполне достаточно, чтобы не попадать в плохие ситуации, а потому не столь важно, как из них выпутываться. Да и вопросы уголовного процесса более интересны уже не вам, а вашему адвокату, к которому, напомню, необходимо обратиться в случае, если вы попали в историю и нож или биту у вас изымают.