Коротко про холодну зброю, або Як не носити строк у кишені

Що таке холодна зброя? Фото: maxpixel.net

https://racurs.ua/ua/2145-korotko-pro-holodnu-zbrou-abo-yak-ne-nosyty-strok-u-kysheni.html

Racurs.ua

Юрій МІНКІН

На сьогодні ми можемо спостерігати безліч спекуляцій на тему того, чи є той чи інший предмет холодною зброєю. Не менше з цього приводу і міських легенд: від думки, що будь-який ніж, який людина носить із собою, є зброєю, до спроби визначати «холодність» за допомогою власної долоні чи ствердження, що будь-який ніж із кровостоком є особливо небезпечним. Розберімося в питанні, щоб не обдуритися самим і не бути обдуреними несумлінними людьми: ціна помилки доволі висока.

Отже, що таке холодна зброя? Багато хто вважає, що це будь-який великий і страшний ніж, причому, як неважко зрозуміти, критерій цей більш ніж суб'єктивний. Тож чого хотіти нам, пересічним українцям, якщо вже понад століття в нормах Кримінального кодексу тиражується одна стара як світ омана, що кинджали і фінські ножі — це яскравий приклад смертоносної зброї?

Розібратися в проблемі нам допоможе офіційний документ, яким послуговуються експерти, вирішуючи питання про приналежність предмета до холодної зброї. Знайомтеся: Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів. Що ж ми можемо звідти почерпнути, не будучи експертами?

В принципі, все в цьому світі можна виміряти й описати. Так і предмети, які схожі на зброю. Однак частина вимірювань є або складною, або незручною в побуті. Рятує, що існує поняття комплексності критеріїв оцінки приналежності до холодної зброї: якщо хоча б один критерій відсутній, то перед нами предмет господарсько-побутового призначення. Запам'ятайте це, інакше подальше читання статті не має жодного сенсу.

Отже, критерії, які ми можемо оцінити за допомогою побутових інструментів і пари очей:

довжина щонайменше 90 мм (9 см): звідси і легенда про вимірювання долонею. Але міліметри завжди однакові, чого не скажеш про долоні;

товщина клинка в найтовстішому (!) місці — щонайменше 2,6 мм;

висота виступу (гарди) щонайменше 5 мм, або сумарний виступ упора не менш як 5 мм по обидва боки рукоятки. Йдеться про перехрестя, яке не дає руці зісковзувати на лезо. І висота — прошу це запам'ятати — вимірюється не на один бік, а на обидва: якщо висота гарди на одній стороні 2,6 мм, а на іншій 2,5 мм, ця умова дотримана і описана вище ознака наявна;

глибина підпальцевої виїмки не менш як 5 мм, якщо вона одна, і щонайменше 4 мм хоча б однієї, якщо їх декілька. Не всі ножі мають обмежувач або гарду: сучасні технології дозволяють вирізати в металі будь-які виїмки, які фіксують у руці ніж не гірше за обмежувач. Тобто якщо виріз є, то його будуть заміряти, а якщо їх декілька (виїмки під пальці рук) — теж, але там уже не 5 мм, а 4 мм.

Якщо немає хоча б однієї ознаки — носіть ніж спокійно, вас за нього не посадять.

Гадаю, тепер зрозуміло, чому величезні кухонні ножі не є холодною зброєю: вони занадто тонкі, тому що товстим різати незручно. Та й величезні мачете без гарди (тому й без гарди!) — теж предмет абсолютно нешкідливий з погляду Методики. Саме тому репліки за мотивами так званого ножа розвідника роблять або товстими, але без гарди чи упору, або товщиною у 2,5 мм, але вже з гардою. До речі, самі історичні ножі розвідника військового випуску мають товщину 2,4–2,5 мм, тобто не є холодною зброєю. Що, втім, не заважало знімати вартових у ті далекі роки. Та й ті самі фінські ножі (фінською «пуукко»), згадані що в сучасному КК, що в КК УРСР, зазвичай не мають гарди або упору (якщо потрібно було колоти, їх упирали в тильну частину долоні), а значить, анітрохи не є кримінальними.

Особливо кумедно слухати легенди про так званий кровостік — канавку на клинку, яка, за чутками, робить ніж холодною зброєю без варіантів іншого трактування. Насправді цей елемент має назву «дол» і служить для полегшення клинка та естетичних цілей, іноді граючи роль ребра жорсткості. Зрозуміло, ніяка кров по ньому не стікає, адже для цього потрібно залишати ніж у рані на кілька годин, і то, нічого подібного, скоріш за все, не вийде з чисто фізіологічних причин.

Тож, як бачите, при досить конкретному визначенні поняття холодної зброї є вельми умовним. Адже завдати шкоди здоров'ю можна і звичайним кухонником (а їм, за статистикою, убито більше, ніж ядерною бомбою), і викруткою... Але критерії оцінки приналежності до холодної зброї є, і на них під час купівлі ножа потрібно озиратися.

Звичайно, є ще вимоги до кута заточування (тому сценічна і костюмна зброя затуплена), кута сходження до вістря (гостроти носика, як кажуть дилетанти), до жорсткості клинка... Але це в магазині не перевіриш. Як і не перевіриш, чи витримає ніж удари в дошку і як глибоко він туди проникне. Це вже робота експерта...

Однак якщо за всіма очевидними ознаками у вас виходить, що ніж «холодний» — краще не носіть його з собою, оскільки не факт, що описані вище ознаки не знайде експерт після того, як ніж у вас вилучать і відправлять на дослідження.

Метальні ножі оцінюються за тими ж самими ознаками, що і звичайні. Крім того, маса такого ножа від 100 г і більше відправляє його в категорію метальної холодної зброї.

Ті ж самі 100 г використовуються як критерій оцінки предметів ударно-дробової дії — кастетів, обушків, кийків. Тому найчастіше телескопічна палиця є незаконною, хоча, чого гріха таїти, зручною та ефективною. Купивши таку палицю в іншій країні, де їх обіг не обмежений, будьте обережні: спроба ввезти її в Україну може стати підставою для відповідальності за двома статтями КК — за контрабанду і за незаконне поводження зі зброєю. Прикладів, на жаль, чимало.

Точно так само не варто покладатися на бейсбольні біти. Зазвичай до бейсболу вони стосунку не мають і вимогам до спортивного спорядження не відповідають, а ось масу і конструкцію холодної зброї типу палиці мають у повному обсязі. Тож якщо ви вирішили придбати биту, нехай вона відповідає вимогам якоїсь федерації бейсболу та... купіть м'ячик з рукавичкою.

Не може бути визнано зброєю предмет, що має очевидне господарсько-побутове призначення. Наприклад, ніжка від табуретки, довгий і важкий ліхтарик (навіть у формі біти), мала піхотна лопатка, господарська сокира (щодо тактичних наразі немає єдиної позиції), ломик, балонний ключ. Ці предмети абсолютно легальні і придатні до застосування при захисті нічим не менше за «спеціалізовані» види зброї. Та й очевидним є пояснення їх наявності при вас.

Але будьте уважні: будь-яка спроба «вдосконалити» такий побутовий предмет, наприклад, залити в ніжку від табуретки свинець, забити цвяхи в палицю, обмотати ручку арматури ізострічкою або тією ж самою ізострічкою зробити держак у відрізка мотоциклетного ланцюга — буде розцінена як виготовлення зброї. Тому що призначення предмета істотно змінюється...

Повірте, спритні маркетологи і продавці не лише здатні впарити вам телескопічну палицю, за яку ви ризикуєте отримати судимість, але і знають, як, не порушуючи закон, зробити лопатку, якою можна і викопати лунку в землі, і відбитися від кривдників.

До речі, про продавців: вони навряд чи відповідатимуть за те, що вам продали. А те, що вам щось продали, далеко не гарантія чистоти цього «чогось» з боку законодавства. Тож дивіться і думайте самі.

«Сертифікат» на ніж, а насправді — ксерокопія з ксерокопії висновку спеціаліста, — аж ніяк не є охоронною грамотою для вас і вашого ножа. По-перше, це не оригінал. По-друге, експерти різні. По-третє, ви не знаєте, як готували до дослідження саме той ніж. Можливо, його ослабили і він зламався, своєю загибеллю довівши, що він не холодна зброя? А ваш, наприклад, не зламається, але всі ознаки покаже... Ні, думка експерта щодо аналогічного ножа — річ цінна, і адвокат ваш це використає в разі потреби, але гарантій, повірте, жодних. Щоправда, деякі поліцейські таким ксерокопіям вірять, і на тому, як то кажуть, спасибі.

Рамки статті не дозволяють обговорити деталі на кшталт вимог до метальної зброї чи особливостей відповідальності за носіння і зберігання холодної зброї. Гадаю, сказаного цілком достатньо, щоб не потрапляти в погані ситуації, а тому не так важливо, як з них виплутуватися. Та й питання кримінального процесу більш цікаві вже не вам, а вашому адвокату, до якого, нагадаю, необхідно звернутися в разі, якщо ви потрапили в історію і ніж чи біту у вас вилучають.