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Ракурс
Сингапурского активиста обвиняют в организации конференции по скайпу. Фото: The Online Citizen

Борец за права человека в Сингапуре признан виновным в организации незаконной конференции по скайпу

4 янв 2019, 17:11
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В Сингапуре активист Джолован Вам (Jolovan Wham) был признан виновным в организации публичного собрания через Skype без разрешения.

Кроме того, журналиста и борца за права человека обвиняют в том, что он отказался подписать в полицейском участке соответствующий документ, сообщает The Online Citizen.

Процесс в отношении активиста начался в октябре прошлого года, после того как Вам оспорил два обвинения, выдвинутые против него в ноябре 2017 года.

 

Окружной судья согласился с обвинением и постановил, что социальный работник виновен в двух преступлениях, совершенных в конце 2016 года.

В материалах дела сказано, что 26 ноября 2016 года Вам организовал мероприятие под названием «Гражданское неповиновение и общественные движения», на котором выступали независимые журналисты и активисты. Организатору советовали получить разрешение на проведение мероприятия, однако он этого не сделал. В полиции Вам отказался подписывать заявление после того, как ему сказали, что не дадут копию.

Приговор огласят 23 января. Активисту грозит штраф в размере до 5000 долл. или заключение на срок до трех лет.

В своем твиттере активист написал, что намерен обжаловать решение суда.


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