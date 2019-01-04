Борця за права людини в Сінгапурі визнано винним в організації незаконної конференції по скайпу

Сінгапурського активіста звинувачують в організації конференції по скайпу. Фото: The Online Citizen

https://racurs.ua/ua/2217-borcya-za-prava-ludyny-v-singapuri-vyznano-vynnym-v-organizaciyi-nezakonnoyi-konferenciyi-po-skaypu.html

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У Сінгапурі активіста Джолована Вама (Jolovan Wham) було визнано винним в організації публічних зборів через Skype без дозволу.

Крім того, журналіста і борця за права людини звинувачують у тому, що він відмовився підписати в поліцейській дільниці відповідний документ, повідомляє The Online Citizen.

Процес щодо активіста почався в жовтні минулого року, після того як Вам оскаржив два звинувачення, висунуті проти нього в листопаді 2017 року.

Окружний суддя погодився з обвинуваченням і постановив, що соціальний працівник винуватий у двох злочинах, скоєних наприкінці 2016 року.

В матеріалах справи сказано, що 26 листопада 2016 року Вам організував захід під назвою «Громадянська непокора та громадські рухи», на якому виступали незалежні журналісти і активісти. Організатору радили отримати дозвіл на проведення заходу, однак він цього не зробив. У поліції Вам відмовився підписувати заяву після того, як йому сказали, що не дадуть копію.

Вирок оголосять 23 січня. Активісту загрожує штраф у розмірі до 5000 дол. або ув'язнення на строк до трьох років.

У своєму твіттері активіст написав, що має намір оскаржити рішення суду.