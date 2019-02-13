Право на жилье: «Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть!»

Сервитутные права. Фото: кадр из кинофильма «Собачье сердце»

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«Не мое, но пользоваться имею право» — вот что такое сервитутные права, и этим правам посвящена целая глава Гражданского кодекса.

Чаще всего сервитутные права касаются собственности на землю: если, предположим, единственная дорога к вашему дому проходит через чужой земельный участок — вы имеете право проходить по нему. Если через ваш участок нужно проложить трубу водоснабжения — она будет там проложена.

А что с правом на жилье? Допустим, вы женаты и живете в квартире своей половинки — имеете вы право пользоваться ею? А как быть, если родительское жилье приватизировано ими, но вы живете с ними?

Если в семье все обстоит благополучно, люди редко задумываются над такими вещами. Например, пожилая мать живет вместе с семьей дочери или сына, но не владеет при этом «метрами». Кстати, такой сожитель — по закону — обязан брать на себя свою часть квартплаты.

А если отношения в семье накаляются? Если хозяин категорически не хочет жить вместе с другим членом семьи, который всего лишь прописан в его доме? По закону, если такой прописанный в течение года не появляется в доме без уважительных причин, он теряет право на пользование жильем — об этом говорит ст. 405 Гражданского кодекса.

Но ведь его же можно просто вытолкать из дома и запретить появляться? Или нельзя?

Вот две показательные истории, в которых ответ на этот вопрос дает суд.

Дело о блудном сыне

Решение по первому делу Верховный суд вынес в конце декабря прошлого года, но сама история началась намного раньше.

Мать и сын лет 15 жили в доме, принадлежавшем матери. Сын был лишь записан в домовой книге. В материалах дела нет ничего о том, какая кошка пробежала между ними семь лет назад, но факт остается фактом — мать с сыном поссорились, и мужчина вынужден был уйти из материнского дома и жить в одной комнате, принадлежащей жене, вместе с супругой и тремя детьми. Его мама преспокойно сдавала площадь квартирантам, не пуская сына с невесткой и внуками на порог. Женщина даже сменила все замки, и попасть в дом у ее родни не было никакой возможности.

Такое положение тянулось пять лет. Наконец мать лично обратилась в суд с иском о признании сына утратившим право на пользование ее домом. Сын, получив иск мамы, объяснил, что да, он сам добровольно съехал от нее. Он бы и не прочь жить в нормальном доме, однако это было невозможно, потому что у него просто-напросто отобрали ключи.

Кстати, перед тем, как обратиться в суд, мама пошла к местному депутату, и тот составил акт о том, что сын действительно не живет в спорном доме. Но с актом получилась неувязка — форма, в которой он был составлен, используется для принятия решений о назначении субсидий, поэтому суд первой инстанции этот документ не признал, а в целом постановил, что сын не жил в доме по уважительным причинам и, стало быть, не утратил права на пользование жилплощадью.

Настырная мать подала апелляционную жалобу и проиграла. Депутат городского совета, между прочим, составила еще один акт, в котором сказано, что да, обследовав место и поговорив с соседями, она подтверждает, что сын уже пять лет не живет в материнском доме, что она сменила замки, устраивает сыну скандалы, а в ее доме живут квартиранты.

Упорная женщина добралась до Верховного суда — и снова проиграла. Высшая судебная инстанция согласилась с предыдущими решениями. Сын действительно не жил в материнском доме целых пять лет, однако он и не мог там жить — его просто не пускали на порог. А значит, права на жилплощадь он не утратил.

Другое дело — что это дало ему практически? Даже после решения Верховного суда он вряд ли захочет с женой, детьми, пожитками и полицией, с боями и пожарами вселиться в материнский дом.

А вот героиня следующей истории как раз и собиралась это делать.

Дело о бывшей жене

Оппонентами в этой истории выступали бывшие супруги. Поженились они 12 лет назад, прожили в браке девять лет, родив двух дочерей. В первые годы совместной жизни пара поселилась в квартире мужа, в одном из райцентров Тернопольской области. Мужчина был владельцем жилья, а жена и дети — просто зарегистрированы.

Примерно на седьмом году брака муж затеял в квартире грандиозный ремонт и под этим предлогом переселил супругу и дочерей к ее родственникам в Тернополь. Ремонт затянулся, семейные отношения тем временем разладились и развалились. Еще за пару лет до официального развода жена требовала, чтобы супруг наконец перевез их в отремонтированную квартиру. Но он отказывался-отказывался, да и развелся. И поселил в обновленную квартиру уже новую жену, поменял замки и видеть у себя дома старую семью не хотел.

И тогда бывшая подала судебный иск с требованием поселить в квартиру ее и детей: она, может, и бывшая, но дети-то все равно остаются общими.

Суд первой инстанции ей отказал на том основании, что она добровольно выехала из спорной квартиры и действительно несколько лет жила с детьми в другом месте.

В нашей стране до сих пор действует Жилищный кодекс УССР от 1983 года с некоторыми дополнениями, внесенными уже в годы независимости. Согласно ему, прекращение семейных отношений с хозяином жилья не лишает члена семьи права пользоваться помещением. Ну а ст. 405 Гражданского кодекса, как мы и говорили выше, указывает, что для того, чтобы утратить право на жилье, необходимо годичное отсутствие жильца без уважительных причин.

Бывшая жена подала апелляцию, в которой говорилось, что у нее как раз и были уважительные причины — муж попросту не пускал ее и детей в квартиру. В доказательство она приводила зарегистрированные заявления в полицию с требованием помочь ей вселиться. На сторону бывшей жены встал и местный орган опеки и попечительства, подтвердив, что женщина действительно писала жалобы и заявления, отстаивая право своих детей жить в квартире отца. Апелляционный суд принял это во внимание и удовлетворил жалобу бывшей жены, признав за ней и детьми право жить в квартире экс-супруга.

Встав на сторону бывшей жены, апелляционный суд в первую очередь вступился за права двух маленьких детей, которые были зарегистрированы в квартире отца и имели полное право там жить. Коллегия судей судебной палаты по гражданским делам Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел поддержала эту позицию, оставив жалобу мужа без удовлетворения.

Право на жилище

Право на жилище является одним из базовых прав человека, оно закреплено в целом ряде международных документов, начиная со Всеобщей декларации прав человека ООН. Наше законодательство тоже, как видите, не позволяет просто так выставить человека на улицу. И случаются ситуации, когда такое положение вещей становится просто спасительным для кого-то.

Под конец приведем не судебную, а обычную житейскую историю. Одна знакомая развелась с мужем, он отправился с новой женой строить себе хоромы за городом, а она осталась в их старой квартире. Как выяснилось, это не ее квартира, она принадлежит бывшему мужу — он получил ее от предприятия, на котором работал, и оформил полностью на себя, а жену только прописал.

Обживали они квартиру, понятное дело, вдвоем. И теперь, прожив два десятка лет в одном месте, женщина нервничает из-за того, что, как ей кажется, в один прекрасный день ей могут указать на дверь. Так вот пускай не переживает. Она имеет полное право остаться.